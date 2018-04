Elecciones 2018: Zavala asegura que AMLO es un “hombre enojado”.

Margarita Zavala, candidata independiente criticó la participación de los aspirantes presidenciales rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 en el primer debate presidencial, diciéndole a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que es un “hombre enojado” y a Ricardo Anaya “paleta de hielo”

“Ricardo (Anaya) es buen polemista, pero es como una paleta de hielo, por su falta de convicción, pasión y democracia en sus decisiones. (José Antonio) Meade trató de hacer un buen debate, pero su problema es que viene manejando un camión de basura, que es su partido. Y Andrés (Manuel López Obrador) lo vi como un hombre enojado que desprecia a los demás”.

En entrevista con El Financiero Bloomberg, Zavala también fue cuestionada por el desempeño de el Bronco en el encuentro y su propuesta de “mochar manos”, a lo que respondió:

“Ya hablando en serio, se trata de la Presidencia de la República (…) Mochar la mano al que robe” del neolonés: “se trata de que el que la haga, la pague; pero no como ley del Talión”, dijo.

De igual forma Margarita Zavala expresó que está contenta con la oportunidad que le dio el debate, ya que debido a la falta de spots, aprovecho el espacio para dirigirse a su púbico, los cuales aclaro:

“No son los cuates de Anaya, ni tampoco son analistas de periódicos, sino los millones de ciudadanos que deciden”.

“Seguiré hablando de temas que nos duelen, como la seguridad, la honestidad y la vida pública; también de los grupos en condición de vulnerabilidad”, aseguro la expanista.

“Pero sin duda alguna, Andrés Manuel perdió el debate y yo nunca lo había visto perder un debate, lo había visto no ganarlo. Alguien que no es un gran polemista no le pides que gane, pero definitivamente perdió”, agregó.

Zavala recuerda al PAN

La exprimiera dama de México fue cuestionada sobre si había perdonado a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, por la forma en la que le arrebató la candidatura presidencial en representación del partido,a lo que dijo:

“No es un asunto de perdón, en realidad es el daño que se le hace a un partido no a una persona, es un buen polemista y le iba a ir bien, pero le falta pasión”.

Con respecto al peso que carga por ser esposa del expresidente Felipe Calderón, Zavala aseguró que no le pesa “tener que exorcizar el fantasma de Felipe Calderón” día con día, y aseguró que de ganar las elecciones 2018 ella será quien tome las decisiones.

“Cansado no, es comprensible (…) por mucho tiempo López Obrador me dijo ‘La Señora Calderón’, y yo le respondí inmediatamente: ‘Margarita Zavala, aunque te cueste trabajo’. Porque en realidad es así como me presentó ante el país”, señaló.

Margarita Zavala militanto en el PAN

Zavala no declinará

A pesar de que Margarita Zavala asegura que: “me llevé sus valores y sus colores”, refiriéndose al PAN, aseguró que ella continuará firma por la vía independiente rumbo a los pinos “por convicciones y congruencia, que son parte de mi vida, son mis valores”.

Cuando se le cuestiono si regresaría al partido que la vio crecer en su carrera, la expanista negó que eso fuera a ocurrir.

“Yo tuve que salir. Esa es una decisión de los panistas y de hecho por estatutos hay cosas complicadas”.

Margarita Zavala llega al primer tercio de su campaña y a pesar de los resultados poco favorables que ha tenido, los cuales se han visto reflejados en las últimas encuestas y de las críticas a su campaña por parte de sus rivales en la contienda electoral, harán que decline por ningún candidato y tampoco pedirá a sus contrincantes que lo hagan por ella.