Elecciones 2018: “Yo AMLOVE Mi Tierra” nuevo proyecto ambientalista.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, propuso a Josefa González Blanco, como titular de la Semarnat en caso de que gane las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, la cual presentó este lunes la Agenda de Medio Ambiente 2018-2024 y el proyecto “Yo AMLOVE mi tierra”, con lo que se e buscará lograr una relación armónica entre la naturaleza y la sociedad.

La prioridad del programa será redirigir las políticas, programas y subsidios hacia sistemas autogestivos, evitando la explotación y contaminación de los recursos naturales, reduciendo la dependencia de la sociedad hacia el gobierno y las empresas privadas, logrando que las comunidades obtengan nuevas oportunidades para desarrollarse, respetando al patrimonio natural de México.

González Blanco explicó que el modelo biocéntrico estaría basado en tres premisas: el ser humano en armonía con el medio ambiente; derechos de la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas y todos los seres a existir, desarrollarse y expresarse con autonomía con el mismo respeto y valor, independientemente de su grado de autodeterminación, y el patrimonio biocultural y la relación armónica naturaleza-sociedad.

La agenda cultural ambiental parte de una visión holística e integral que contempla patrimonios natural, biológico y cultural como uno mismo.

Víctor Toledo, experto en etnología y ecología política, explicó que uno de los objetivos es cambiar el modelo económico sobre el medio ambiente y cuidar el patrimonio ambiental, durante su participación en la presentación del proyecto.

González aseguró que los diez decretos de reserva de agua firmados por Enrique Peña Nieto serán revertidos de ganar las elecciones 2018, ya que no cuentan con una base científica y son resultado de intereses económicos.

“Se vendrán atrás porque no reflejan la realidad actual de las cuencas y del acuífero. Son ilegales porque no tienen una base científica y no tienen una razón de ser. Hay mucha opacidad, queremos gobernar de una forma muy diferente, abierta, inclusiva y con bases científicas, y no en ideas unipersonales e intereses económicos”, dijo.