Elecciones 2018: Ubica las Casillas Especiales en Quintana Roo
En todo el territorio mexicano se instalarán las Casillas Especiales, para los ciudadanos que se encuentren fuera de su domicilio y deseen ejercer su derecho a votar en estas elecciones del 1 de julio del 2018. Quintana Roo no es la excepción, así que si te encuentras en este estado durante la jornada electoral tendrás a tu disposición Casillas Especiales en 10 de los 11 municipios de la entidad.
De acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), las casillas especiales se instalarán en hospitales y otros sitios para que se pueda ejercer el voto de los ciudadanos presentando su credencial vigente.
Cada una de ellas tendrán 750 boletas que podrán utilizar los ciudadanos que no se encuentren en la ubicación geográfica correspondiente a su sección electoral, o que por alguna situación particular les sea imposible acudir a su casilla, como encontrarse hospitalizado o en una guardia médica.
El horario de las casillas especiales será entre las 8:00 y las 18:00 horas, sin embargo hay que tomar en cuenta que las boletas podrían acabarse antes de la hora de cierre.
Ubicación de Casillas especiales en Quintana Roo
BACALAR
- S1
AVENIDA 19 LIBRAMIENTO, SIN NÚMERO, COLONIA SERAPIO FLOTA MASS, LOCALIDAD BACALAR, CÓDIGO POSTAL 77934
UNIDAD DEPORTIVA SERAPIO FLOTA MASS
ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20
BENITO JUAREZ
- S1
AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO, MANZANA 2, LOTE 4 Y 5, SUPERMANZANA 84,CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 77520
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO APRIQROO
CARRETERA A PUNTA SAM
- S1
AVENIDA TULUM LOTE 21 Y 22,SUPERMANZANA 2,CANCUN,MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, 77500
VESTIBULO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO ZONA NORTE
ESQUINA CALLE INGENIERO JOSE GARCIA DE LA TORRE FRETE AL PARQUE DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
- S1
CALLE PASEO DE LAS AMAPOLAS, MANZANA 11, LOTES 1110 25, SUPERMANZANA 247, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MAR, CÓDIGO POSTAL 77516
HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN DOCTOR JESÚS KUMATE RODRÍGUEZ
ENTRE AVENIDA LATERAL KABAH Y PROLONGACIÓN PASEO EL LIMONERO
- S1
AVENIDA TULUM, MANZANA 11, SUPERMANZANA 5, CANCÚN, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 77500
VESTIBULO DEL PALACIO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ
ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA COBA
- S1, S2
BOULEVARD KUKULCÁN, KILOMETRO 11.5, ZONA HOTELERA, CANCÚN, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 77500
PLAZA FLAMINGOS
A 700 MTS DE PLAZA LA ISLA, SOBRE BOULEVARD KUKULCÁN.
COZUMEL
- S1
ANDADOR SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, COZUMEL 77600
INSTALACIONES DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JÚAREZ
ENTRE AVENIDA BENITO JÚAREZ Y CALLE PRIMERA SUR
FELIPE CARRILLO PUERTO
- S1
CALLE 67, NÚMERO 759, COLONIA CENTRO, FELIPE CARRILLO PUERTO, CÓDIGO POSTAL 77200
CASA DE LA CULTURA
ESQUINA ANDADOR 68
ISLA MUJERES
- S1
AVENIDA RUEDA MEDINA, SIN NUMERO, ISLA MUJERES, 77400
TERMINAL MARÍTIMA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
JOSE MARIA MORELOS
- S1
CALLE CONSTITUYENTES DEL 74, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, JOSÉ MARÍA MORELOS, CÓDIGO POSTAL 77890
ACADEMIA COMERCIAL JOSÉ MARÍA MORELOS
ENTRE CALLE JACINTO CANEK Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS
OTHON P. BLANCO
- S1, S2, S3, S4
AVENIDA DE LOS INSURGENTES, NÚMERO 380, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, CÓDIGO POSTAL 77038
GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES NOHOCH SUKUN
ENTRE CALLE VENECIA Y AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO
PUERTO MORELOS
- S1
AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, C.P. 77580
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
ESQUINA DEL KIOSKO
SOLIDARIDAD
- S1
AVENIDA 20 NORTE, SIN NÚMERO, COLONIA GONZALO GUERRERO, CP 77720
TERMINAL DE AUTOBUSES DEL ORIENTE
ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 12 NORTE BIS
- S1
AVENIDA BENITO JUAREZ, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, PLAYA DEL CARMEN, 77710
PARQUE PUBLICO LEONA VICARIO
ENTRE 15 AVENIDA Y 20 AVENIDA
- S1
ANDADOR 5 AVENIDA SUR, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, PLAYA DEL CARMEN, CP 77710
PARQUE PÚBLICO
ENTRE ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CALLE 1 SUR
TULUM
- S1
CALLE SOL ORIENTE, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, TULUM, 77760
DOMO DEL PARQUE PÚBLICO
ENTRE OSIRIS SUR Y CALLE ALFA SUR
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