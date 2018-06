Elecciones 2018: UNICEF envía carta a los candidatos presidenciales exigiendo seis compromisos

El Consejo Consultivo de UNICEF en México se pronunció en contra de las políticas migratorias que recientemente violan los derechos de las niños y los niños en México, por lo que envió un documento en el que se solicita a los candidatos a la presidencia a comprometerse con la la Niñez y la Adolescencia, a escasos días de celebrarse las elecciones, el próximo domingo 1 de julio.

En el documento emitido se informa que más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes en México viven en la pobreza, es decir en situaciones alarmantes.

“Sólo 19 de cada 100 son considerados como no pobres y no vulnerables: 4 millones de ellos no asisten a la escuela, y prácticamente 2.5 millones trabajan, de los cuales, 2.21 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas para su edad”