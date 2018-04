Elecciones 2018: Trump dice "será interesante saber qué ocurre con la elección en México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado sus expectativas acerca de las próximas elecciones presidenciales de México, el domingo 1 de julio, diciendo que será interesante mientras habló de la situación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aunque no profundizó en el tema, Trump comentó que las elecciones de México serán importantes para definir la relación de ambas naciones. Agregó que se podrían tener grandes avances en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“TLCAN, como saben, se está moviendo. Podría hacer un trato muy rápido, pero no estoy seguro que sea lo mejor para los intereses de Estados Unidos (…) Veremos qué sucede”

Esta tarde, los presidentes de las tres naciones que conforman el tratado, Estados Unidos, Canadá y México, tendrán una reunión para tener un acuerdo rápido en el que se evite que se empalme con las próximas elecciones de México.

En meses anteriores, Donald Trump se ha pronunciado al respecto de las elecciones, mencionando que hay candidatos buenos y otros no tanto.

"(México) tiene una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. De cualquier forma lo sabremos manejar" Donald Trump, San Diego California