Elecciones 2018: Tatiana Clouthier y los memes de su Rolex

Tatiana Clouthier, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador aclaró a través de sus redes sociales como y porqué del reloj que tiene y por el cual, se convirtió en trending topic, pues usuarios criticaron la “supuesta austeridad de Morena”.

El rolex de Tatiana — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) April 26, 2018

“El reloj tan bonito que están difundiendo los bots aquí lo traigo puesto, me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo, él jamás ha tenido un cargo público y ha trabajado toda su vida, no tengo nada que esconder”, subrayó la también candidata a diputada por Morena.

El tuit de una usuaria que señalaba, “El Rolex de Tatiana muy lindo y todo pero ni vendiendo el alma al diablo hubiera conseguido eso ella sola”, despertó el interés en las redes sociales por el tema.

A su vez, la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió en Twitter

“Aquí fue un año después de que me lo regaló, búsquenle!!”

A eso se le llama "Auto BOT" pic.twitter.com/UmwWf6Aqxd — Karlos Gro (@Carl_25G) April 26, 2018

Si ladran es que vamos avanzando usted siga cabalgando por nuestro amado mexico pic.twitter.com/ogpbhdkHCi — Telefono68e Papa Car (@telefono68e) April 26, 2018