Elecciones 2018: TEPJF niega uso de fotocopias de credencial para apoyos a independientes

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió este jueves por unanimidad que las fotocopias de credenciales para votar no serán válidas para recaudar apoyo ciudadano a los aspirantes independientes. Esto dejará fuera del registro al aspirante Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

La presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, recordó que el uso de fotocopias se encontraba prohibido desde las bases presentadas por el INE en un principio y que además, esta exigencia de la credencial de elector es fundamental para no incurrir en delitos y asegurarle al ciudadano que su voluntad no sea robada:

"(Las fotocopias) no garantizan certeza sobre la autenticidad del respaldo otorgado. Lo que se busca con este proyecto es preservar la utilización de los datos personales y preservar también, en su caso, la usurpación de la voluntad de los ciudadanos, ya que no está acreditada al carecer del elemento certero que se tuvo a la vista el original de la credencial de elector”.

TEPJF niega uso de fotocopias de credencial para apoyos a independientes

La impugnación fue presentada por un aspirante a candidatura independiente por el Distrito 8 de Michoacán, Víctor Manuel Amezcua Artista, que solicitaba a la Sala Superior validar las fotocopias para cumplir con el umbral requerido.

El magistrado José Luis Vargas también se pronunció en contra de el uso de fotocopias:

"No hay que caer posibles simulaciones que es obtener fotocopias de credenciales de diversos orígenes que pudieran existir y que la gente que no supiera que estaba apoyando a un candidato. Es en garantía y principio de certeza para quienes verdaderamente apoyaron a estos ciudadanos el que presenten la credencial para que no quede la menor duda de que quien obtenga el estatus de candidato independiente es porque llegó al umbral con apoyos reales.”

Margarita Zavala, es la única aspirante presidencial que reunió todas las firmas requeridas pese a que se le invalidó el 45% de los apoyos, es decir 708 mil 606 de los cuales 212 mil 198 apoyos fueron fotocopias.

Armando Ríos Piter, tuvo millón 522 mil 953 firmas inválidas, de las que 88 mil 183 eran fotocopias. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” sólo acreditó el 42% de los apoyos, 198 mil 633 fotocopias del millón 198 mil 892 firmas invalidadas.

La resolución de la Sala Superior del TEPJF fue definitiva y señala como ilegal los apoyos presentados como fotocopias de la credencial electoral:

“En los mismos lineamientos de manera expresa se señala que para efectos del porcentaje requerido por parte de la Ley General, no se computarían los apoyos de respaldo a la candidatura independiente cuando la fotografía de la credencia aparezca en blanco o negro. El original de la credencial para votar es un elemento esencial que brinda certeza al respaldo ciudadano requerido y garantiza que esté libre de sospecha, que sea realmente un apoyo auténtico”.