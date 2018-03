Elecciones 2018: Sociedad desconfía y un 46% cree que habrá fraude electoral, según encuesta.

Una encuesta reveló, que el 40% de la población cree que su voto es poco importante para definir el rumbo del país, y la mayoría duda de la credibilidad de las instituciones, por lo que 46% cree que habrá fraude en las elecciones del próximo domingo 1 de julo de 2018, de acuerdo con los resultados del estudio trimestral México: Política, Sociedad y Cambio de GEA -ISA.

Al preguntarle a los encuestados si ¿cree que el INE garantiza o no garantiza la imparcialidad en las próximas elecciones federales? El 44% dijo que no, sólo 34% dijo que sí y, 22% respondió que no lo sabía.

El 46% cree que el Tribunal Electoral cumple con su labor adecuadamente, mientras 35% cree lo contrario.

Sólo el 19% de los encuestados piensa que los partidos políticos representan los intereses de la sociedad, según el estudio realizado por GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e ISA (Indagaciones y Soluciones Avanzadas).

Al preguntarles si creían que en las próximas elecciones federales serían limpias, el 46% dijo estar seguro de que habrá fraude, la mayor desconfianza, según los resultados anteriores se presentó en septiembre y diciembre del 2017, con 50%.

Los resultados en diciembre muestran que el 38% pensaba que habría elecciones limpias, sin embargo ahora sólo el 27% cree que serán unos comicios limpios y, 27% sostuvo que no lo sabía.



Cómo van los candidatos presidenciales



De acuerdo con la encuesta, las preferencias electorales permanecen sin cambios en comparación con el último trimestre de 2017.

Andrés Manuel López Obrador encabeza las preferencias con 27%; Ricardo Anaya se consolida en el segundo lugar con 23%, mientras que José Antonio Meade se rezaga al tercer lugar con 20% de las preferencias; el 28% de la gente no sabe por quién votar.

“El clima político de la elección es el de una sociedad enojada y pesimista. A un año de las elecciones presidenciales, la evaluación del presidente Enrique Peña se mantiene estancada en niveles muy bajos”. El 76% desaprueba su gestión; solo 22% la aprueba.

La encuesta es responsabilidad de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, e ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. ISA es la responsable de los aspectos técnicos asociados con el levantamiento de la encuesta, normalmente cerca de 1,000 casos efectivos levantados en vivienda. Por su parte, GEA es la responsable del análisis, de la interpretación de los datos y por ende de las conclusiones que surgen de la encuesta.