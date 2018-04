Elecciones 2018: Slim responde a AMLO “que haga sus estudios, ahorita es candidato”

“Que haga sus estudios, ahorita es candidato”, esa fue la respuesta que el hombre más acaudalado de México, Carlos Slim Helú, hizo a la amenaza del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en caso de ganar los comicios del domingo 1 de julio de 2108.

“Suspender el proyecto es suspender crecimiento del país”. dijo el empresario en conferencia de prensa este lunes.

Agregó que no está en posición de convencer a López Obrador porque aún es candidato.

"Me preocupa y me da miedo por lo que siga, porque si ese va a ser el precedente, va a haber malas decisiones de inversión", admitió.

Expresó sus dudas de que haya una mejor opción para construir la nueva terminal aérea, e incluso, dijo que el costo de la obra es similar al de una refinería. Descartó que sus empresas estén involucradas en actos de corrupción dentro del proyecto.

"No cabe duda, en mi opinión, que es un detonador como no se ha visto nunca igual en una ciudad porque está en el área nororiente, que es el área más marginada de México, No es un coche que se está comprando, hay que ver la inversión que se va a hacer y ver qué efectos va a tener esa inversión", explicó el empresario.