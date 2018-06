Elecciones 2018: Selección Nacional y mexicanos en Rusia no podrán votar

Miles de mexicanos que asistieron al Mundial de Futbol en Rusia, así como los integrantes de la Selección Mexicana de Futbol, no podrán votar en estas elecciones 2018, el próximo domingo 1 de julio, fuera del país si no se inscribieron en el Listado Nominal para voto en el extranjero.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Baños Martínez, explicó que solamente los que están inscritos en el Listado Nominal para el voto de los connacionales en el extranjero pueden participar en el proceso electoral, y para estar inscritos tuvieron que haber dado un domicilio en Rusia para que la boleta sea enviada por correo.

"Tuvieron que haberse registrado en la Lista Nominal con un domicilio en el extranjero, si eso ocurrió así, el que lo haya hecho así, entonces habrá recibido la boleta y podrá votar en esas condiciones, los que no, no hay manera”.

Esto aplica tanto para los aficionados como para los jugadores, ya que aunque algunos de ellos viven en el extranjero, para poder votar tenían que haber realizado el trámite señalado por el INE.

“Los jugadores de la selección, si se anotaron para que les mandáramos las boleta a Rusia, ellos habrán hecho su voto ya por correo certificado. No tengo información si ellos habían solicitado su inscripción a la lista nominal y si nos habían dado algún domicilio para darles las boletas. Si alguien no lo hizo así no habrá manera de que puedan votar”