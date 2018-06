Elecciones 2018: Segob señala que es complicado dar seguridad a candidatos si no hay acuerdo

Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), declaró que a la federación se le ha complicado proteger a los candidatos presidenciales debido a que no hay un acuerdo entre ambas partes, aunque elementos de seguridad federal han resguardado los trayectos y eventos públicos con el fin de evitar "otra tragedia" en estas elecciones, hasta el próximo domingo 1 de julio.

Navarrete Prida reconoció que no tienen las facultades de brindar protección personal hacia los aspirantes presidenciales pero sí puede haber protección federal hasta donde se los permita la Constitución.

“Es difícil hacer esto cuando no se tenga la disposición de que efectivamente quiera uno colaborar con un mecanismo de seguridad. Es muy complicado, pero nuestra obligación constitucional es proporcionar esa seguridad hasta los límites que podamos llegar… México no se merece, porque no nos lo merecemos, volver a sufrir otra tragedia que ya vivimos. Eso es lo que estamos haciendo y por eso lo decidimos hacer público”