Elecciones 2018: Segob asegura condiciones para elecciones en paz

Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, aseguró que en este momento existen en México las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral en completa paz y tranquilidad.

“Me he reunido con todos los gobernadores de los estados, me he reunido ya en varias ocasiones con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, he tenido reuniones con dirigentes de los partidos políticos que se han continuado y se deberán seguir continuando, y en este momento hay condiciones absolutas para que pueda desarrollarse una jornada electoral”