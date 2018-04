Elecciones 2018: Ríos Piter presenta testimonios visuales y Fé notarial ante el TEPJF

Ríos Piter

Luis Farías Mackey, abogado representante legal de Armando Ríos Piter, aspirante Presidencial por la vía independiente, presentó en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una aclaración sobre la garantía de audiencia que se realizó ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El abogado, dijo que el daño causado a Ríos Piter, es irremediable y al no existir condiciones para que pueda competir, no se prestará a seguir el juego, al no haber disposiciones técnicas ni de los funcionarios, como el INE pretende demostrar.

El proceso continúa en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, pero hizo saber que de manera alterna, se recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para plantear su caso.

Agregó que Ríos Piter decidió ya no ejercer su derecho de audiencia, habida cuenta de que ese camino no llevaba a ningún lado, por lo que acudirán a instancias internacionales, ante la violación flagrante a los derechos humanos de quien aspiraba a obtener una candidatura; por ello demostrará que ha sido objeto de violaciones, que se han cometido en su contra.

Farías Mackey, señaló que su presencia en el Tribunal, fue para aclarar que el derecho de audiencia se realizó, y reiteró que funcionarios del INE mienten, por lo que ante la máxima autoridad electoral, presentó la Fe Notarial que levantó el Licenciado Daniel Luna Ramos, en esa diligencia administrativa, realizada el pasado jueves 12 abril.

Además entregó evidencias con fotografías y videos del proceso que ahí se realizó. El abogado de Ríos Piter, dijo que acudió ante el Tribunal, antes de que venza el periodo de audiencia de los 10 días que concluye este viernes 20 de abril, a las 24:00 hrs.