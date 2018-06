Elecciones 2018: Retiran ofertas de #AMLOmanía

Algunas empresas, negocios y profesionistas que se habían unido a la #AMLOmanía en redes sociales durante el mes de marzo y abril, regalando productos o servicios en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador, se vieron obligados a retirar sus promociones o modificarlas, incluso perdieron clientes y amigos que no estuvieron de acuerdo con las ofertas, en estas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio, aquí el caso de tres locales.

Modificó su promoción "Si AMLO gana regalaremos cerveza y pozole gratis" por "Ven y muéstranos que votaste el 1 de julio y regalaremos cerveza y pozole gratis".

Los encargados del lugar explicaron que la idea era hacerle difusión al lugar independientemente de por quién votaran los clientes pero fueron investigados por el INE.

"Hubo mucha polémica; independientemente de mi ideología política, la idea era hacerle difusión al lugar; era nuestra manera de celebrar sin importar por quién votó el cliente. Pero estuvimos sujetos a una investigación por una denuncia del PAN y el INE vino a checar si recibíamos o no algún recurso económico por parte de Morena. Me visitaron a mí y otros negocios de Tijuana, Tampico, Veracruz y Morelos. Éramos como cinco o seis restaurantes señalados en la denuncia por hacer una promoción que el PAN consideró como no válida".

Dio a conocer en redes sociales que el lunes 2 de julio, si Andrés Manuel resultaba electo regalaría una orden de tacos al pastor a todos los asistentes.

El propietario expresó que fueron atacados en Facebook por personas que no comparten la idea que inició en apoyo al candidato.

"Algunos clientes dijeron que no comparten la idea y como no los podemos retener a la fuerza, pues les dimos las gracias y hasta ahí. Contestamos que el objetivo no era promover el voto por el candidato sino expresar nuestra manera de pensar y les pedimos respetar la ideología de cada persona, que esto no es para pelear porque somos mexicanos".