Elecciones 2018: Raymundo King acude a votar

Raymundo King de la Rosa, candidato al Senado de la República de la Coalición Todos Por México llegó alrededor de las 9:30 a.m. para ejercer su voto en la casilla de la sección 377, situada en la Escuela Primaria Aquiles Serdan ubicada en Avenida Adolfo López Mateos 416, Colonia Campestre en Chetumal.

El candidato señaló que este día es muy importante para todos los mexicanos ya que se decidirá la ruta que seguirá el país y destacó la gran participación de los ciudadanos en el actual proceso electoral por lo que hizo un llamado a que los quintanarroenses intensifiquen esa participación.

Las expectativas de Raymundo King acerca de las elecciones de este domingo son positivas, ya que tiene la confianza de que las garantías de los electores serán respetados.

El aspirante a Senador de Todos por México destacó que está listo para ganar las elecciones y advirtió que no solamente el PRI estará celebrando, sino todo México, el equipo de José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la presidencia de la República de la misma coalición, así como el mismo equipo de campaña de Raymundo King.

"Siempre he estado preparado para ganar y convencido de que vamos a ganar, soy quintanarroense, soy chetumaleño, he demostrado el proyecto de nación con Pepe Meade el próximo presidente de México. No solamente va a celebrar el PRI sino todo México.