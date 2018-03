Elecciones 2018: ¿Por qué serán históricas las votaciones en México?

Las elecciones que se llevaran a cabo el domingo 1 de julio serán históricas e incluso se comparan con las votaciones de 1910 en donde el expresidente de México, Porfirio Díaz, se reeligió provocando toda una revolución en el país y con ello causó la muerte de millones de personas.

Lo que queda claro es que este año los mexicanos elegirán el futuro de México al votar por el sucesor del actual presidente Enrique Peña Nieto ademas de por otros cargos tanto federales como locales , lo que la hace la mayor elección que se ha llevado a cabo en la historia del país.

El proceso electoral ya se encuentra en la recta final, las campañas empezaron oficialmente el viernes 30 de marzo y los candidatos presidenciales empiezan a sacar las garras con tal de llegar a los pinos este año. De igual forma es la primera vez que existen candidatos independientes compitiendo por la presciencia de la República, lo que lo hace un proceso único, al igual de la importancia de la participación de los jóvenes.

Además de esto existen 5 grandes razones del porque las elecciones 2018 serán históricas:

1. Gigantesca Elección

Candidatos presidenciales ala presidencia de México.

El domingo 1 de julio los mexicano no solo elegirán al futuro presidente del país, también votarán por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales. En total se disputarán 18.311 puestos públicos según información del Instituto Nacional Electoral (INE), algo que nunca había ocurrido.

De igual forma 89 millones de personas conforman la lista nominal de este año que de hecho es el número más alto de ciudadanos con los posibilidades de votar en la historia.

En el caso de los candidatos presidenciales, 4 fueron los que lograron llegar a la boleta electoral. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), el cual se ha mantenido en primer lugar de las encuestas de preferencia ciudadano.

José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México formada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con los partidos Nueva Alianza (PANAL) y Verde Ecologista de México (PVEM), quien ha tenido fuertes enfrentamientos con otro candidato a la presidencia, Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente creada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN. Por último está Margarita Zavala, exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) y la única candidata independiente que logró un lugar en las elecciones.

Las campañas electorales ya dieron inicio y se espera que se difundan cerca de 60 millones de mensajes de todos los candidatos tanto en radio como en televisión. Otra cifra relevante es lo caro que es financiar a los partidos políticas, según datos del INE, ya que el gasto de las autoridades electorales y la organización de los comicios será aproximadamente de 33.000 millones de pesos.

En total US$1.800 millones, sin contar el gasto que realicen los candidatos con financiamientos privados.

2. AMLO pone de moda a la oposición

AMLO tiene gran ventaja en la contienda electoral.

Del nombre más sonado en toda la contienda electoral es el de Andrés Manuel López Obrador, siendo el candidato presidencial más buscado y mencionado en redes sociales teniendo del 17 al 23 de marzo 690.000 referencias en internet. Con estos número no sorprende que vaya a la cabeza de todas las encuestas con una evidente ventaja.

No es la primera vez que AMLO es el líder de los sondeos, en el 2006 también era el favorito del pueblo, sin embargo no logró llegar a los pinos. El candidato de Juntos Haremos Historia dede el año pasado no ha perdido el primer lugar contra sus adversarios, lo que ha llevado a analistas políticos como Sergio Sarmiento ha hacer comentarios como:

"Si no comete errores tiene segura la presidencia, pues no lo rebasarán" afirmo.

Andrés Manuel tiene una gran ventaja debido a que para el pueblo el representa la oposición y el cambio que México necesita, también sus varios de sus adversarios pasados ahora forman parte su equipo. Esto sumado a la nueva actitud que ha mantenido el tabasqueño donde promueve un mensaje de amor y paz, muy diferente al de su campaña en le 2006. Estrategia que fácilmente puede llevarlo a la presidencia de la República este año.

3. Sufragio efectivo, NO reelección.

"Sufragio efectivo, no reelección".

En 1993 se prohibió en México la reelección de los gobernantes de todos los niveles, sin embargo en estas elecciones las cosas son muy distintas. Desde el 2014 las leyes de los comicios se cambiaron y ahora tanto diputados, senadores y alcaldes podrán reelegirse sin infringir la ley. Dichos cargos son hasta el momento los únicos autorizados para hacerlo.

Sin embargo en México sólo se permite la reelección por un máximo de 12 años, a diferencia de Estados Unidos, donde los legisladores pueden reelegirse durante décadas. A pesar de todo, no existen muchos candidatos que harán uso de esta ley y el INE dará a conocer la cifra exacta en estas semanas.

4. Los “independientes"

Aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de México.

El presidente Manuel Ávila Camacho prohibió en 1946 los candidatos independientes, haciendo que la única forma de participar en una contienda electoral fuera de la mano de algún partido político. Fue hasta el 2012, 66 años después que la reforma electoral quitó dicho candado y fueron aprobados los candidatos por la vía independiente.

Para las elecciones 2018, 48 personas se registraron como independientes solo para la presidencia del país, los cuales necesitaban conseguir al menos 866.593 firmas de los ciudadanos dispersos en 17 entidades del país, de acuerdo con los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral.

El gobernador con licencia de Nuevo León Jaime Rodríguez, "El Bronco”, el senador Armando Ríos Piter y la ex primera dama, Margarita Zavala, fueron los únicos que llegaron a la meta. Sin embargo, a pesar de que El Trono encabezó la contiende por la vía independiente, Zavala fue la única que logró llegar a la boleta electoral ya que el INE no avaló la mayoría de las firmas de los otros dos aspirantes y los acusaron de falsificación.

Cabe mencionar que los tres candidatos fueron militantes de partidos políticos antes de presentarse como "independientes".

A pesar de que a la esposa de Felipe Calderón le echaron para atrás el 45% de sus apoyos ciudadanos, la resta de dichas firmas no le impidió a la ex militante del PAN llegar a la candidatura presidencial. Sin embargo, la decisión del INE causó controversia y tanto Piter como el Bronco demandaron al Instituto por las irregularidades en el proceso.

5. Los Millennials decidirán el futuro

El voto millennial es de gran importancia en las elecciones del domingo 1 de julio.

Por último hay que resaltar la importancia de los jóvenes en estas elecciones, ya que ellos son los que definirán el destino de Mñexico. Tan solo 12 millones de millennials, como son bien conocidos, votarán por primera vez el domingo 1 de julio.

De acuerdo con especialistas como Macarita Elizondo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los candidatos debería contar su atención en los jóvenes del país no sólo por el número que representan que son, sino también porque la mayoría todavía no tiene una preferencia política definida.

Algo importante de mencionar es que los millennials no tienen una carga del pasado, por lo que las acusaciones en contra de AMLO de que, en caso de llaga a los pinos este 2018 seguirá el ejemplo del criticado gobierno de Luis Echeverría, no representa nada para los jóvenes, dado que es algo que no vivieron.

"Asustar con que López Obrador implica el regreso de Echeverría es hablar sobre algo que no comprenden" afirman analistas como Ana Paula Ordorica.

Definitivamente los candidatos presidenciales, necesitan el apoyo de estos jóvenes, el cual inclinará la balanza electoral, tanto para bien como para mal de algunos.