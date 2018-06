Elecciones 2018: Palabras de AMLO le llegaron al corazón a Belinda.

Belinda fue una de las invitadas al cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” fue Belinda, quien deleitó a todos los simpatizantes de Morena con sus canciones justo antes del último de discurso de campaña del tabasqueño rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

La cantante mexicana entró rodeada de seguridad del Estadio Azteca, sede del magno evento, e hizo una pausa repentina para saludar a José Manuel Mireles, el ex vocero de las autodefensas.

Que emoción!! En unas horas estaré cantando en el @EstadioAzteca, ahí nos vemos, no se lo pueden perder!! ���� — Belinda (@belindapop) 27 de junio de 2018

Antes abrir la noche cantando “Muriendo lento”, Belinda proyectó un video con el siguiente mensaje a un recinto ya abarrotado.

“Quiero un país en el que pueda salir a la calle sin miedo, en el que la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder, quiero un país en donde todos tengamos una vivienda digna, donde todos tengamos derecho a una sanidad universal y gratuita, quiero un país en el que la educación y la cultura sean la principal herramienta de progreso de todos, y un país en el que pueda cumplir mis sueños sin tener que atravesar muros fronterizos donde no me quieren ni me respetan, quiero un país cuya bandera me haga llorar de amor y orgullo, y que sea respetado y admirado en todo el mundo, quiero un México mejor, un México con futuro”.

“Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con ustedes en este escenario tan mágico, en esta noche tan importante para todos los mexicanos, estamos todos muy unidos y soy la más feliz de formar parte de esto”, dice la también actriz después de cantar su sencillo “Bella Traición”.

Dentro del repertorio de Belinda estuvieron sus canciones “Ni Freud ni tu mamá", "Dopamina", "Luz Sin gravedad", "En la Obscuridad" y "Egoísta" y hasta “Sapito” que fue acompañada con una botarga disfrazada.,

Para el cierre de su show, la fiel seguidora de Andrés Manuel, lució un vestido largo y dorado con sombrero charro con los que cantó "Como quien pierde una estrella” y sorprendió al público con al presencia de Espinoza Paz con quien cantó "Si mañana no me ves". Como última canción deleitó a todos con "México Lindo y querido", tema con el que apoyo a AMLO en su campaña.

“Gracias, Marcelo Ebrard, por darme esta maravillosa oportunidad” dijo Belinda al finalizar.

El evento estuvo increíble!! ������Muchas gracias a todos, vayan a votar el 1ro de Julio!! No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/MXn9dH23QQ — Belinda (@belindapop) 28 de junio de 2018

Tras su participación, subió al escenario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien le dio un beso a Belinda y juntos alzaron la mano ante la audiencia en medio de aplausos.

“Feliz, es un honor para mí estar aquí esta noche. Yo creo esta noche lo dijo todo, estar aquí, escuchar las palabras de Andrés Manuel yo creo que llegaron al corazón de todos los mexicanos”, dijo a EL UNIVERSAL.

Margarita, la Diosa de la Cumbia, Susana Harp, la Banda Sinfónica de Tlaxiaco, Oaxaca y Caña Dulce y Caña Brava fueron también invitados al cierre de campaña del candidato. Eugenia León clausuró el evento cantando dos temas: una versión de "La Paloma", que conmovió a la audiencia y "El Himno Nacional".

