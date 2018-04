Elecciones 2018: “No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”, Meade.

José Antonio Meade, candidato de la coalición 'Todos por México’ conformada por PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo en la 101 asamblea de la organización de inversores, American Chamber of Commerce of México, que "no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”, por lo qué luchara por transformar al país.

De igual forma agregó que a México no le sirven las etiquetas asegurando que él es un político honesto y que al ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 reivindicará el servicio público en el país.

Referente al gobierno de Enrique Peña Nieto, el candidato dijo que "hay muchas cosas que no están funcionando bien"y aunque reconoció que la gestión ha sido”transformadora" y aplaudió las labores del priista, Meade aceptó que faltan acciones para mejorar al país y que están dentro de sus protestas de campaña.

José Antonio Meade también reconoció la falta de eficacia en la judicialización de los delitos, ya que existe una gran diferencia entre el número de ilícitos cometidos y los que llegan a ser procesados.

De igual forma, el candidato del PRI aseguró que una de sus estrategias para disminuir la violencia y la impunidad en México es la de tipificar de los delitos en en el país a través de la homologación de los códigos penales estatales.

“Tendríamos, por lo tanto, primero que empezar con un código penal único. Insisto, no en todos los delitos, pero en los 5, 6 que estén aparejados en mayor violencia y con esos, la policía única o no única, coordenado con un solo marco los ministerios públicos, con una gestión homologada, pudieran dar muchos mejores resultados”, señaló.

Por su parte la prevención de los delitos, la mejora de sueldos a los policías, la creación de una policía nacional, la instauración de un fuero federal y la extinción de dominios como parte de un proceso civil, así como un protocolo de armas en aduanas para evitar que estas lleguen a los criminales, se suman a la creación del código penal único.

También planteo el candidato de Todos por México que de llegar a la presidencia, todos los miembros de su gabinete tendrán buen hacer la declaración “7 de 7” que propuso el 5 de abril de este año el exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Referente a las zonas económicas especiales, Meade opina que su definición está mal planteada, ya que las características de dichas zonas, especificadas en la ley, deberían de ser algo normal para todas las regiones.

Con base en información del portal gob.mx una zona económica especial es un área delimitada en el país que tiene "ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva".

Elecciones 2018: “No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”, Meade.

"Definimos como especial de esa zona que tengamos una ventanilla única, eso debiéramos de tener para todos (...) definimos que tengamos predios que estén libres de conflictividad social, eso debiéramos de tener en todos y cada uno de los predios; definimos como zona económica especial aquella que tenga en su perímetro garantizada la seguridad para quien en ella ahí se establezca, esa de nuevo debiera ser la normalidad".

Para dichas zonas, ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Salina Cruz, Oaxaca; Progreso, Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; y Puerto Chiapas, Meade propone que se busque un incremento en la inversión en infraestructura.