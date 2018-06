Elecciones 2018: No habrá 'Ley Seca' en Querétaro el 1 de julio

Elecciones 2018: No habrá 'Ley Seca' en Querétaro

Con motivo de las elecciones 2018 este domingo 1 de julio en diversos estados de la república así como la Ciudad de México, estará restringida la venta y consumo de bebidas embriagantes para el desarrollo de la jornada electoral de manera pacífica. El establecimiento de la duración de la 'Ley Seca' está determinada por cada una de las entidades federativas, que pueden ir desde las 24 hasta las 72 horas de restricción.

Sin embargo, al menos dos estados han determinado no aplicar la prohibición de bebidas alcohólicas apelando a la conciencia cívica de los habitantes, este es el caso de Jalisco y Querétaro.

El secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, confirmó que el 1 de julio no habrá Ley Seca para Querétaro, aunque destacó que cada uno de los municipios de la entidad puede aplicar restricciones en las licencias de funcionamiento a los negocios con el objetivo de que se eviten problemas por el consumo de bebidas alcohólicas.

Juan Martín Granados afirmó que se cuentan con las condiciones necesarias para que las elecciones transcurran en paz, y a diferencia de otros estados de México, en Querétaro se llegó a un acuerdo entre autoridades para no restringir la venta de bebidas alcohólicas previo a los comicios.

"No habrá tal restricción, no hay ley seca, ya una vez que se ha comentado con el señor gobernador porque es una facultad del Ejecutivo, y entendiendo que hay una sociedad civil responsable, que se trata de un ejercicio de democracia en donde se van a elegir a los nuevos gobernantes, entonces no hay tal restricción".