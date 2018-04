Elecciones 2018: “No debatiré con el tercer lugar”, dice Anaya tras reto de Meade.

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’ retó a sus adversarios de la contienda electoral a tener un debate público acerca de sus situaciones inmobiliarias y patrimoniales, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador de la coalición ‘Juntos haremos historia’ y a Ricardo Anaya de ‘Por México al Frente’, sin embargo Margarita Zavala se invita sola.

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público por medio de su cuenta personal de Twitter hace oficial la invitación etiquetando a AMLO y a Anaya, asegurando que el que nada debe nada teme.

Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran? — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de abril de 2018

Meade en diversas ocasiones ha insistido en que todos los funcionarios públicos y más los candidatos presidenciales deberían entregar una certificación de ingresos y registro públicos como lo indica la Ley 3 de 3. A su vez en entrevista mencionó que como el ya había elegido el tema del debate, dejará que su contrincantes elijan el lugar y la hora del mismo.

“Tiempo, lugar y circunstancia, dejamos que escojan ellos, el tema lo planteamos nosotros”.

Por su parte el Instituto Nacional Electoral (INE), ya tiene fechas y lugares estipulados para la realización de los debates oficiales, los cuales se llevaran a cabo el 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana y el 12 de junio en la blanca Mérida.

La impunidad, el combate a la corrupción, el comercio exterior e inverisón, la seguridad pública y la violencia, la pobreza y desigualdad en el país, el crecimiento económico, la ciencia, tecnología y la educación serán algunos de los temas que se tocarán en los debates.

“Un debate que permita que se hagan estos contrastes, ojalá no sea un debate acartonado, ojalá no sea un monólogo en donde nos vayamos acompañando los candidatos”, mencionó Meade.

En la historia de México muchos funcionarios han sido cuestionados por su patrimonio, incluido el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, el cual fue altamente criticado por la famosa casa blanca que adquirió su esposa Angelica Rivera por Grupo Higa en una lujosa zona de la Ciudad de México. De igual forma Luis Videgaray, canciller mexicano, también fue cuestionado por adquirir de los mismos contratistas una propiedad con grandes ventajas financieros en Malinalco, Estado de México.

Anaya no debatirá con el tercer lugar.

Ricardo Anaya, expresidente del PAN, le contestó a Meade sobre el retó del debate público, diciendo que a él solamente le interesa debatir con el primer lugar que es AMLO de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Yo quiero ser muy respetuoso, no quiero lastimar a nadie, con el que tengo intención de debatir es con López Obrador, no con el tercer lugar”, declaró Anaya.

Recordemos que el candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ ha sido recientemente acusado y cuestionado por el PRI, el actual gobierno y por los mexicanos debito al escándalo relacionado con lavado de dinero, la compra de un terreno, la construcción de una nave industrial y su venta, al igual que la supuesta triangulación de recursos por parte de empresas fantasmas que terminaron beneficiando a Anaya.

Esta es la razón por la cual Meade esta tan interesado en debatir con el chico maravilla.

Margarita Zavala, sin invitación pero se suma al reto.

Margarita Zavala, la única candidata independiente que logró un lugar en la boleta electoral de las elecciones 2018 que se llevará a cabo el domingo 1 de julio, no fue invitada al debate propuesto por el candidato presidencial del PRI, sin embargo, por medio de su cuenta personal de Twitter @Mzavalagc, respondió el mensaje de Meade y se invito al evento y dijo:

"Me sumo al reto. Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada", dijo en la red social.

@JoseAMeadeK me sumo al reto. Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada. https://t.co/8xjU1pGJXI — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 2 de abril de 2018

“El asunto es que hablemos de la situación patrimonial, de la 3 de 3, yo no le veo ningún problema que hablemos, al contrario (...) los debates no son a elegir con quién, es parte de la democracia. Yo no me cierro a ningún debate y además estaré el del 22 de abril”, agregó posteriormente en entrevista.

José Antonio Meade le respondió vía twitter a la esposa del expresidente Felipe Calderón y le dio la bienvenida argumentando que no la había invitado en un inicio ya que no duda que ella y su familia viven de acuerdo a su ingreso, sin embargo no piensa lo mismo de los otros dos candidatos presidenciales.

Por su parte AMLO, candidato de Morena no ha hecho algún comentario con respecto al reto del candidato de "Todos por México", sin embargo en invitaciones previas a debates, el tabasqueño se ha negado a acudir al evento.

Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamas he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC. https://t.co/KMGUEbWNeS — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de abril de 2018