Elecciones 2018: Millonaria multa a Margarita Zavala, Ríos Piter y el Bronco: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) multará con 2.2 millones de pesos a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco y Armando Ríos Piter, aspirantes independientes a la Presidencia de la República debido a 127 irregularidades encontradas en el reporte de gastos presentados ante el Instituto.

Durante la sesión del Consejo General, Ciro Murayama, consejero electoral explicó que el 79% de los ingresos de los aspirantes son aportaciones de simpatizantes, el 17 % se refiere a recursos de los propios y el 4% es autofinanciamiento.

Teniendo en claro dichos porcentajes, los 3 aspirantes no los cumplieron y varias irregularidades salieron a la luz, por lo que se encuentran en un proceso de investigación con la finalidad de encontrar el origen de los recursos recibidos en apoyo al periodo de recolección de firmas.

Referente a Margarita Zavala, la exprimiera dama registró 3.7 millones de pesos de ingresos y 13.8 millones de egresos, lo que le ocasionó una deuda con proveedores de bienes y servicios y por consiguiente una multa por parte del INE, la cual tiene 30 días para liquidar. A pesar de todas las inconsistencias en el procesos de recolección de apoyo ciudadano, la expanista es la única aspirante independiente que logró llegar a la boleta electoral de las elecciones 2018, votaciones que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio.

“Tener pasivos no es en sí sancionable, pero no liquidarlos implica un financiamiento de hecho de empresas mercantiles que nuestra ley no permite”, explicó Murayama.