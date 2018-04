Elecciones 2018: Millennials le dan su voto a Meade y AMLO

Los millennials representan un porcentaje importante del electorado para las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, y las propuestas de Meade y AMLO parecen ser las favoritas de los jóvenes y las que definirán su voto al final de las campañas.

Nación321 realizó la tercera edición de la encuesta #VotoMillennial donde se les preguntó a los jóvenes cómo calificarían las propuestas de los candidatos presidenciables y estos fueron los resultados obtenidos.

De acuerdo a la encuesta las propuestas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) y las de José Antonio Meade, de la coalición Todos por México conformado por PRI, PVEM y Nueva Alianza, son las que más les gustan a los millennials.

Encuesta a millennials sobre las propuestas de los candidatos presidenciales

La propuesta de AMLO sobre bajarle el sueldo a los funcionarios, con un 84% es la que recibió una mejor aceptación por los jóvenes, ya que el tabasqueño promueve que no puede existir un gobierno rico y un pueblo pobre.

José Antonio Meade se lleva el segundo lugar con su propuesta de campaña "Hacer de México una potencia mundial", la cual tuvo un 70%.

Para el exsecretario de Hacienda, esta idea engloba la creación de empleos de calidad, le garantiza a los mexicanos seguridad y bienestar social y le ofrecer educación de excelencia a los niños y jóvenes.

La creación de empleos es una buena noticia porque se ve reflejado en mayor bienestar para las familias y acceso a #SeguridadSocial pic.twitter.com/x3FEblfzx9 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 16 de julio de 2017

En la tercer propuesta 6 de cada 10 jóvenes quiere que se cumpla la propuesta que dio AMLO en su discurso como candidato de Encuentro Social referente a la creación de una Constitución moral ya que según el tabasqueño, para redactarla convocará a un Constituyente en el que participaran especialistas como filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, así como todos los ciudadanos que tengan algo que opinar al respecto.

La propuesta fue lanzada en febrero de este año y causó un gran revuelo en redes sociales, donde especialistas, politólogos como Denisse Dresser, y varios ciudadanos llenaron de preguntas y críticas Twitter. A su vez la cuenta alterna de Andrés Manuel López Obrados (AMLO) publicó al respecto:

Con lo de la Constitución Moral AMLO rescata el discurso del Amor. Que se burlen los pejefóbicos todo lo que quieran. Pero ese discurso es fabuloso. AMLO busca que la política transforme la vida de la persona más alla del mero inmediatismo material. Es un político diferente. — Andrés Manuelovich (@lopezobradormx) 20 de febrero de 2018

Millennials en contra de…

Anaya, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no ha tenido mucho éxito con los millennials. En su propuesta el “Ingreso básico universal” es apoyado solamente por el 37% de los encuestados, rechazada por el 33% e ignorada por el 30% restante.

Dicho planteamiento consiste en otorgarle a todos los ciudadanos mexicanos un apoyo mensual para que puedan atender sus necesidades básicas, sin embargo los jóvenes no parecen muy convencidos con la situación. La propuesta desató opiniones tanto a favor como en contra por parte de especialistas mexicanos y extranjeros, donde algunos opinaron que la idea de Anaya no era viable y que México no estaba preparado para eso y por otros afirmaron que si.

Otra propuesta que no tuvo mucho eco entre millennials es la de José Antonio Meade y su creación del “Registro Nacional de Necesidades”, pues al 37% les gusta, 35% la rechaza y el 28% la desconoce.

A pesar de que AMLO va a la cabeza en las encuestas y actualmente se posiciona como el favorito para llegar a la Presidencia con el 51% de las preferencias ciudadanas, esto no quiere decir que a los millennials acepten todas sus propuestas.

Una de la ideas que planteo el candidato de Juntos Haremos Historia que no les pareció al 52% de los jóvenes es la de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, de igual forma su propuesta de otorgarle amnistía a criminales recibe el rechazo del 56% de los millennials.

Por su parte Meade está buscando la manera de ganar más apoyos podría retomar la idea de Alfredo del Mazo del “salario rosa”, ya que el 83% de los encuestados ven positiva la propuesta de que el gobierno le de un salario a las mujeres que trabajan en el hogar y solo a 12% de los encuestados que no les agrada la propuesta.

¿Qué propone #YaSabesQuién para el nuevo aeropuerto? Revisar fundamentos técnicos y la transparencia de los contratos.

- Aquí lo que dijo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción: pic.twitter.com/wlrSPi5JD5 — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 24 de marzo de 2018

¿Qué buscan Los Millennials?

La encuesta muestra que para 1 de cada 4 millennials lo que más les llama la atención de un candidato son sus propuestas de gobierno y el 34% de los jóvenes buscan votar por propuestas específicas.

El combate a la inseguridad resultó ser el tema que más les importa, con el 30% de los jóvenes con dicha preocupación. En segundo lugar con un apoyo del 27% quedó el combate a la corrupción y el impulso a la economía.

A pesar de que el combate a la corrupción sí ha formado parte importante de los discursos de los candidatos a la presidencia de la República, siguen sin tocar el tema de inseguridad ni tienen propuestas concretas al respecto.

¿Cuá es el asunto de mayor importancia para los millennials?

Datos de la encuesta

La Encuesta Voto Millennial realizada por Nación321 se llevó a cabo del 9 al 14 de marzo donde 430 jóvenes de entre 18 y 36 años fueron entrevistados en las 32 entidades federativas del país.

La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 54% y logró un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/-4.7%.

Los resultados de dicha encuesta muestran las preferencias electorales de los millennials al igual que sus opiniones sobre los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2018. El Instituto Nacional Electoral recibe una copia de la información recabada.

Realización: Alejandro Moreno. Patrocinio: Nación321 y El Financiero.