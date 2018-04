Elecciones 2018: 'Miedo o Meade' el nuevo spot del PRI contra AMLO

José Antonio Meade se ha enfocado en manchar la imagen de su oponente, Andrés Manuel López Obrador, demostrandolo en sus spots promocionales de televisión, con la esperanza de lograr desbancarlo del primer lugar en las encuestas.

EL equipo de campaña se ha empeñado en lanzar una serie de videos infundiendo 'miedo' tal y como lo hizo Felipe Calderón en 2006, haciendo quedar como "un peligro" al candidato de Morena.

El candidato de la coalición "Todos por México" conformado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Máxico y Nueva Alianza, ha lanzado un nuevo spot donde se muestra a un oficinista preocupado por lo que lee en el periódico y un compañero se aproxima para preguntarle: “¿Y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó?”.

El primero responde: “¿Qué pasó? ¡Puede pasar! Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la inversión de México si gana el Peje”.

“Esta es extranjera”, dice el interlocutor, ante lo que el primero agrega: “¡Por eso! ¿Si hay recorte? ¿Qué voy a hacer con las colegiaturas y… todo? Tengo miedo”.

“Tranquilo. Va a ganar Meade”, suelta su compañero.

Luego se escucha una voz en off que dice: “Tú no quieres vivir con miedo, no quieres perder lo que tienes. Elige: miedo o Meade”.