Elecciones 2018: ¿México y Estados Unidos tendrán problemas si gana AMLO?

Trump y AMLO

A un día de las elecciones 2018 en México, muchos se preguntan si el posible triunfo del político tabasqueño podría traerle al país problemas con Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump.

López Obrador habló especialmente de Estados Unidos, con quien México mantiene una tensa relación desde que Donald Trump ocupó la Casa Blanca, con un marcado discurso antimexicano y una dura posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El candidato a las elecciones en México el próximo 1 de julio, Andrés López Obrador, atacó al Gobierno de Donald Trump durante un duro discurso en su cierre de campaña el pasado miércoles ante 80 mil personas.

"No le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos porque no queremos que nadie ofenda al pueblo y a la nación mexicana. Pero México es un país libre y soberano, y nunca será piñata de ningún gobierno extranjero", aseguró López Obrador.

El carácter de López Obrador hace prever un posible choque con el jefe de la Casa Blanca, situación que pone en alerta a miles de mexicanos.

Con López Obrador no habrá una sólida política exterior. "No es relevante para él porque no dimensiona la falta de liderazgo que hay en política exterior en el mundo", declaró un experto en negocios internacionales.

"No me imagino la foto de López Obrador con dirigentes mundiales. No tienen las tablas, ni la preparación, ni la capacidad. Ojalá sí tengan los asesores", concluyó.

La posición de López Obrador, abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es claramente opuesta a la de sus oponentes, José Antonio Meade del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el independiente Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León.