Elecciones 2018: Meade señala que va a domesticar tigres y conjurar diablos con votos

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, manifestó que con votos conjurará demonios y domesticará tigres, pues no lo intimidan las amenazas que le han hecho en estas elecciones 2018, y confía en tener la victoria el próximo domingo 1 de julio.

Desde un acto proselitista en Kanasín, Yucatán, frente a militantes del PRI, José Antonio Meade desestimó las amenazas que han hecho tanto la presidenta de morena, Yeidckol Polevnsky y su contendiente Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que Andrés Manuel se encuentra a la cabeza con más del 50 por ciento de la intención del voto, por lo que no permitirá que haya fraude electoral.

“Andrés Manuel López Obrador ha dicho 'yo no me voy a meter', pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter y voy a ir al fondo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude, a ninguno precio, no lo vamos aceptar", Polevnsky.