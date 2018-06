Elecciones 2018: Meade seguro de que ganará el primero de julio

Meade Kuribreña

Como parte de sus últimas actividades proselitistas antes de entrar a la “veda electoral”, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, estuvo en Yucatán el día de ayer.

En un evento en la hacienda San Diego Tixcacal, a las afueras de Mérida, externó que ganará la elección del próximo domingo primero de julio con estructura y activismo, y que quienes amenazan con sacar tigres y diablos, lo hacen porque se han percatado de que ya perdieron.

Lo anterior ante educadores y líderes de pueblos originarios del sureste mexicano, agrupados en Nueva Alianza.

Destacó que esa opción ya perdió los comicios porque no hizo estructura, no tiene una militancia de verdad y, “porque después de 20 años, no hay una sola gente en México que pueda decir: él me ayudó”.

José Antonio Meade destacó que, en cambio, en la coalición que lo postula, todas y todos han entregado una vida al servicio público, están comprometidos, han dado resultados, formado estructura y activismo.

En su mensaje, el abanderado presidencial hizo notar que quienes están familiarizados con la educación también saben hacer cuentas y reflexionó en torno al tema de las encuestas.

Acompañado por Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, el candidato de la coalición Todos por México llamó a seguir haciendo la tarea de aquí al domingo primero de julio, día de la elección.

Más por la tarde Meade Kuribreña estuvo en el municipio de Kanasín donde tuvo un encuentro con simpatizantes de ese municipio quienes le expresaron su simpatía que se convertirá en votos este 1 de julio.

Por la noche encabezó otro cierre de campaña esta vez en Izamal, en el Parque Zamná hasta donde acudieron gran cantidad de personas para convivir con el abanderado tricolor y escuchar su mensaje de cara a la inminente jornada electoral.