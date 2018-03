Elecciones 2018: Meade se roba la memoria de Colosio.

En el aniversario número 24 del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo conmemoró el día de ayer, el candidato por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, comentó que seguirá el legado que dejó el político y economista mexicano y que le servirá de “inspiración y guía para seguir construyendo el país justo, libre y próspero por el que él luchó”.

El evento donde se guardó un minuto de silencio en nombre de Colosio tuvo sede en Insurgentes en la sede nacional del PRI, donde el candidato a la presidencia de la República aseguró que el asesinato del priista en 1994 tuvo una gran afectación en todo México, sin embargo el no permitirá que en estas elecciones 2018 un grupo de delincuentes causen nuevamente tal sufrimiento al país y señaló que tienen un gran parecido ya que ambos se rigen bajo “la cultura del esfuerzo, no del privilegio”.

“El trágico a homicidio de Luis Donaldo Colosio privó a México de un hombre con la visión y convicción para transformar este país con rumbo y responsabilidad. Hoy nuestro reto es similar: continuar la transformación de México evitando regresiones o imposturas que pongan en riego nuestra sociedad. Es tiempo de la política, sostenía Luis Donaldo en 1988, hoy también lo es, y lo que está en juego es el destino de México. No vamos a permitir que una minoría delincuencia ensombrezca el futuro de México, para ellos las puertas de nuestro proyecto han estado y están siempre permanentemente cerradas”, dijo Meade al llevar la ceremonia conmemorativa.

El exsecretario de Hacienda puntualizó 3 principios que Colosio utilizaba y aseguró serán su guía al llegar a los pinos tras las votaciones del domingo 1 de julio. El compromiso con la democracia, con el desarrollo social como primer titular de la Sedesol y también el restablecimiento de la justicia y la paz en México.

En la ceremonia se hicieron presentes funcionarios del Partido Revolucionario Institucional como el diputado Carlos Hiriart, los senadores Emilio Gamboa, Aurelio Niño, Eruviel Ávila, Beatriz Paredes, José Murat, Óscar López Velarde y por supuesto Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y la secretaria general del partido Claudia Ruiz Massieu.

A 24 años de su partida, recordamos a Luis Donaldo Colosio, un político producto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Retomo su ideal: la tarea del crecimiento con estabilidad será de todos los mexicanos. pic.twitter.com/tWyC7Ktfpa

Para finalizar José Antonio Meade, refiriéndose a sus contendientes electorales a la presidencia comento:

“Aquel que no cumpla con estas tres condiciones deberá comprender que le gobierno no es su destino porque no es su vocación”.