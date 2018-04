Elecciones 2018: Meade sabía que no era bienvenido en Oaxaca

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el candidato presidencial José Antonio Meade, tenía conocimiento de que no era bienvenido en Oaxaca desde el viernes 13 de abril, un día antes de su recorrido, en donde se registró un enfrentamietno entre presuntos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los seguidores del candidato.

“La Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de que había un manifiesto por escrito, hecho público, por parte de una sección de la llama coordinadora en Oaxaca, donde de manera ríspida le decía a un candidato a la Presidencia que no era bienvenido en su territorio y en su tierra y que impedirían o tratarían de boicotear un acto de ese candidato”.

Navarrete Prida informó que gracias a que hubo comunicación con las autoridades del estado y el equipo de Meade los incidentes no pasaron a mayores.

“Y sí se tomaron acciones que hicieron que afortunadamente un intento violento no pudiera llegar a más, y que no se tuviera que lamentar hechos de mayor envergadura y que quedara en eso, en una buena advertencia, desde luego las actas tienen que seguirse, en una buena advertencia clara de que no es con la violencia verbal, y menos con la violencia, intento de violencia física como se pueden dirimir los proyectos y las propuestas en una campaña electoral”.