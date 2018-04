Elecciones 2018: Meade pone el respeto como modelo económico

Elecciones 2018: Modelo económico basado en respeto: Meade.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, presentó su modelo económico y algunas de sus propuestas de campaña, las cuales están basadas en el respeto a los ciudadanos y que implementará en caso de ganar las elecciones el domingo 1 de julio del 2018.

En entrevista para El Financiero, Meade aseguró que la acciones que llevara a cabo por medio de su plan económico tendrán un impacto real en la vida de todos lo mexicanos y aclaro que no se tiene que pondrá en riesgo todo lo bueno que se ha logrado en el país hasta ahora y reiteró su compromiso para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Para mí, el modelo económico es la forma de pensar que me ayuda a entender la economía y a construir la política en esa materia que seguiré como presidente. Al ciudadano de frente le puedo decir, en una sola frase: mi modelo económico eres tú”, sentenció.

Meade tiene muy claro que el respeto hacia la población es la base de una nación, tomando en cuenta cada una de sus necesidades. Afirmó que este proceso es importante debido a que no todas las personas tienen los mismos requerimientos, sino necesidades específicas que deben ser atendidas.

“Primero, tomar en cuenta que sus necesidades y aspiraciones son diferentes a las de los demás y, segundo, que cada persona es la que mejor conoce tales necesidades y aspiraciones y, por lo tanto, cada persona es la que debe decidir cómo salir adelante en la vida”, agregó.

“Solo tomando en cuenta y respetando las necesidades y decisiones de cada persona se puede construir un modelo económico más complejo que nos ayude a tomar decisiones de política pública”, agregó Meade.

México es un gran país, es la suma del esfuerzo diario de millones de personas. Ni recetas mágicas ni populistas iluminados. Trabajo, esfuerzo y propuestas claras son el futuro #YoMero. ���� — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de abril de 2018

El candidato a la presidencia de México y abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo que se prioridad será la de transformar la vida de las familias mexicanas con responsabilidad, apertura, aplicando estrictamente las leyes con propuestas claras.

“Creo en la estabilidad económica (…) Creo en la apertura. Haremos de México un país de bienvenida: a las inversiones, a las ideas, al comercio, a los migrantes. Conozco México y conozco el mundo, y sé cómo conectarlos para que a las familias les vaya mejor. Pero el elemento más importante es el respeto al Estado de Derecho”, dijo.

También dijo ese elemento es primordial ya que es la base de su modelo económico, el cual se construye a partir de respetar a las personas, sin embargo aclaró que dicho modelo no sería nada si sus los objetivos y metas se ven frenados por la incertidumbre existente “y no hay nada que genere más incertidumbre que el desdén a las leyes y reglas, sobre todo si el que no las respeta es el árbitro”.

El candidato del PRI aseguró que él siempre se ha mostrado transparente y claro en sus iniciativas y su modelo económico está hecho con toda precisión y no tiene duda lo impulsará a partir del 1 de diciembre de este año tras ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Advirtió que siempre estará a favor de un modelo económico que garantice la estabilidad y el progreso de manera ordenada.

”Conmigo, el modelo es claro. Esto te da certidumbre a ti y a todos los que le apuestan a México para que vayamos juntos para adelante. Volteando al frente, juntos, para avanzar”, expreso Meade.

Para finalizar hizo un llamado público a Andrés Manuel López Obrador(AMLO) a que haga lo mismo que él está haciendo, que les diga a los empresarios e inversionistas que pueden esperar de sus propuestas con claridad y puntualidad.