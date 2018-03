Elecciones 2018: Meade le dice 'rajón' a Ricardo Anaya.

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, pidió a su contrincante por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, que "no sea rajón" respecto al tema del presunto uso de empresas fantasma en relación a una nave industrial:

"Que no se haga bolas. Si tomó malas decisiones que las asuma. Cómo se dice de manera ordinaria: que no sea rajón".

Esto lo dijo al termino de una reunión en el Club de Industriales con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la Ciudad de México. El candidato José Antonio Meade del PRI respondió así a las declaraciones del panista pidiendo que el presidente, Enrique Peña Nieto, sacara las manos del proceso electoral.

Además, insistió en que la Procuraduría General de la República (PGR) haga las respectivas investigaciones.

"No son las instituciones. Es la forma de vida a la vista de todos, es el Registro Público de la Propiedad. Tiene una planta industrial, sí. Ha sido servidor público toda su vida. ¿Le alcanza para tener una planta industrial? No. ¿Tiene una fundación? Sí. ¿Construyó un edificio? ¿Ese es el objetivo de una fundación? A mi juicio la PGR, en el 100 por ciento de los casos, trátese de quien se trate, cuando tenga evidencia de un ilícito debe de actuar, ya nomás faltaba que nosotros quisiéramos imputarle a las autoridades las decisiones que tome un político. No nos confundamos. El INE y la PGR tienen que hacer su chamba”. agregó Meade.