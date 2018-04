Elecciones 2018: Meade imitará a Alemania en materia educativa 

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por la coalición 'Todos por México’, aseguro que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, imitará a Alemania en materia educativo, por lo que propuso la creación del instituto nacional para el desarrollo profesional docente, el cual complementará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con el objetivo de que la educación y le trabajo vayan de la mano.

En su vista a Jalisco este lunes, el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza reiteró su compromiso de incrementarle el sueldo a los docentes y garantizar que lo estudiantes estudien la preparatoria. Por otra parte dijo que uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en México es la falta de experiencia laboral, característica que les piden a la hora de conseguir trabajo, por esto presentó el modelo dual de educación con el que trabajen de la mano el estudio y el trabajo.

"Tenemos que construir, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Estados Unidos, un esquema en donde trabajo y escuela se hablen, se hablen de suerte tal que mientras está uno estudiando, el trabajo cuente para dar crédito contra la posibilidad de graduarse y eso implica hacer compatible el trabajo con el estudio”, dijo Meade.

Derivado del dictamen de la Reforma Educativa que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2012, el Instituto Nacional para la Evaluación Docente adquirió el rango de organismo público autónomo a partir del 26 de febrero de 2013.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también propuso como parte de su campaña aumentar el salario de los maestros, dar las becas necesarias para que los jóvenes logren acabar sus estudios de nivel medio y superior, y crear más escuelas de tiempo completo.

De igual forma, José Antonio Meade habló sobre la agresión de la CNTE contra los simpatizantes priistas en Puerto Escondido, Oaxaca y criticó la postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', por su postura ante la Reforma Educativa afirmando que el candidato de Morena, PT y PES incita a los maestros a la violencia.

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán.

"Es una inconsistencia y habla de una falta de liderazgo y de compromiso. No se puede quedar bien con los dos, no se puede al mismo tiempo convocar a la violencia y vincularse con los violentos; luego pretender no deslindarse. No hay espacio para bromas ni para el humor".