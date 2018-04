Elecciones 2018: Meade habló de fraude electoral en entrevista

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se dijo “absolutamente seguro de ganar” la elección del próximo 1 de julio de 2018, un triunfo que no sería resultado de “trampas, sino de propuestas”, no se necesita recurrir al fraude electoral para llegar a Los Pinos.

En entrevista con el diario La Jornada, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) afirmó que puede remontar la ventaja que mantiene Andrés Manuel López Obrador durante estos 90 días de campaña.

Elecciones 2018: Meade habló de fraude electoral en entrevista

“La coalición está bien estructurada y bien pensada, tenemos buenos candidatos, buenos perfiles, buenas propuestas” apuntó, y agregó que aprovecharán los tiempos oficiales en Radio y TV “para decir ‘aquí estamos, esto es lo que hemos hecho, esta es nuestra trayectoria, esto es lo que proponemos’, y que el ciudadano contraste”.

Además, mencionó que en las últimas tres elecciones presidenciales resultó ganador alguien que no arrancó en primer lugar.

“Esto es, la fotografía que vemos en marzo no es la misma que veremos en junio. En general, en las tres elecciones recientes hemos visto que el primer trimestre no presagia un buen segundo. Prefiero un buen segundo trimestre, que me llevará a ganar la elección”. Meade

Además, acusó a López Obrador de tener “una personalidad autoritaria, que no acepta crítica ni divisiones, que no respeta la división de poderes, no le interesa dialogar con el Congreso, que le parece que la Suprema Corte de Justicia está maiceada y ha planteado desaparecerla”.

Elecciones 2018: Meade habló de fraude electoral en entrevista

Por otro lado, apuntó que México es un país con una inseguridad notoria, donde “el número de sentencias por homicidio son apenas una fracción de los delitos cometidos. Eso quiere decir que permanentemente hay heridas pendientes”.

“Si no logramos justicia para cada uno de los homicidios, nos costará mucho avanzar en materia de seguridad, en construir un espacio de unidad, autoridades creíbles, un Poder Judicial que funcione y un Ministerio Público que actúe con responsabilidad. Y ello nos lleva de manera natural al tema de la corrupción, que tiene una raíz compartida con la violencia: la impunidad”. Meade

En otro momento de la entrevista, y a pregunta expresa de los reporteros, Meade Kuribreña señaló: “¡Claro que no voy a hacer fraude! Por supuesto que no”, con lo que se desmarcó del pasado del Revolucionario Institucional.