Elecciones 2018: Meade evita la palabra "corrupción" al conformar Comisión de Ética.

No existe la corrupción en el PRI. Al menos no en el vocabulario de José Antonio Meade. El candidato presidencial, que está batallando para abandonar el tercer lugar en las encuestas rumbo a los comicios del domingo 1 de julio, no mencionó una sola vez la palabra “corrupción” durante la presentación en sociedad del Comité de Ética de la organización. El político dijo este jueves que la comisión itinerante estará encargada de vigilar las conductas de los militantes que aspiren a un cargo en las elecciones de este verano, en las que se votarán más de 3.400 cargos públicos.



“La comisión habrá de estar pendiente y recorriendo el país para difundir y promover los principios del código de ética de este instituto y, muy importante, en esta contienda que está por empezar: prevenir cualquier conducta que atente contra este principio”, dijo Meade acompañado por los integrantes del Comité. De esta forma, el partido trata de atajar los escándalos de corrupción que han manchado la reputación del partido.



Meade dijo que los cinco militantes que forman este órgano asegurarán la rendición de cuentas viajando por todo el país. El 1 de julio se elegirán, además de un nuevo Congreso, nueve gobernaturas. “Tienen la posibilidad de acopiar información, de solicitar comparecencias, de emitir recomendaciones y de hacer extrañamientos a cualquier militante que se desvíe de los principios de ética”, agregó el aspirante presidencial.

Muchas felicidades por motivo de su cumpleaños a José Antonio González Fernández, ex Presidente del CEN del @PRI_Nacional y Presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria. pic.twitter.com/fVbuGXPNiy — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) March 8, 2018

La comisión está presidida por un expresidente del partido, José Antonio González Fernández, quien encabezó la organización durante algunos meses en el Gobierno de Ernesto Zedillo. Otro exdirigente, Jorge de la Vega Domínguez (1986-1988), también integra el comité junto a Irma Cué de Duarte, exministra de la Suprema Corte de Justicia, la abogada Guadalupe Gómez Maganda y Fernando Zendejas. Los suplentes son Mercedes del Carmen Guillén Vicente, María Fernanda Bayardo Salím y Karina Culebro Mandujano.

Esta mañana se llevó a cabo la instalación de la Comisión Nacional de Ética Partidaria del @PRI_Nacional. pic.twitter.com/ZMNIMUY3zs — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) March 8, 2018

Los escándalos de corrupción en los que han incurrido algunos gobernadores del PRI a lo largo de este Gobierno han lastrado la reputación del partido ante los votantes. Meade, sin embargo, fue muy claro en romper el argumento lógico que vincula a aquellos que son perseguidos por un delito del resto de la militancia.

“Hay un deseo de justicia que reivindique el trabajo del militante”.

En una encuesta reciente indica que solo el 4.9% de los encuestados creen que el presidente Peña Nieto es honrado. La cifra representa una disminución de 2.2% desde febrero de 2017. Es la valoración más baja recibida por el mandatario mexicano, que tiene una desaprobación de 69 puntos porcentuales según la medición de Consulta Mitofsky.

“La solicitud es que estén permanentemente pendientes de mi gestión, de mi conducta, de mi desempeño… Cualquier desviación ética será públicamente denunciado por quienes hoy están aquí”, dijo José Antonio Meadel a sus compañeros.

