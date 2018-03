Elecciones 2018: Meade en busca del voten.

José Antonio Meade, indicó que su perfil y sus propuestas le ayudarán a ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo 1 de julio, pese a factores en su contra como que muchos mexicanos no desean votar por el PRI, que nunca antes ha hecho una campaña electoral y que él no es un priista de origen.

“Somos un buen perfil, tenemos una buena propuesta y en momentos muy difíciles para el país podemos conducirlo”, indicó Meade Kuribreña ante el comentario de Leonardo Kourchenko sobre que él nunca ha tenido experiencia política, es decir, no ha sido diputado, ni senador y nunca ha participado en una campaña electoral antes.

Este domingo no te pierdas en #LaSillaRoja , la entrevista al candidato presidencial por la coalición 'Todos por México' @JoseAMeadeK . Sintonízanos a las 21:00 hrs. https://t.co/sVglg36eZP pic.twitter.com/pgWxyzpUPR

“Efectivamente no se habla igual y no se camina igual cuando uno estaba en Hacienda, pero tampoco se camina igual cuando estaba uno en Desarrollo Social y en Relaciones Exteriores, sí ha sido una experiencia que me tiene muy bien preparado para ganar una campaña”, señaló Meade en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg.