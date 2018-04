Elecciones 2018: Meade dice que sin orden en su casa no pueden gobernar

El abanderado de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña señaló a través de sus redes sociales que quien no tiene orden en su propia casa, su patrimonio o partido no podrá gobernar a México. Esto después de que se viera envuelto en la confrontación con el candidato Andrés Manuel López Obrador sobre departamentos no declarados.

"Si no pueden tener orden su propia casa, su patrimonio o su partido, menos podrán gobernar un país como el nuestro. Peor aún si hacen de la transparencia una simulación. #AsíNo." Señala en un Tuit.

— José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 24 de abril de 2018

En el primer debate presidencial, el pasado domingo 22 de abril, José Antonio Meade había acusado a su contendiente Andrés Manuel López Obrador de omitir en su declaración 3de3 algunos departamentos que están a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

Referente a esas acusaciones, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aclaró que los departamentos no le pertenecen a él, sino a sus hijos, esto debido a que son parte de la herencia que les dejó su primera esposa, Rocío Beltrán. A través de un juicio, la mitad que le correspondía pasó a ser herencia de sus hijos.

"Esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi finada esposa en Copilco, cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos (de ella) y la mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años".

Meade ha atacado también a Ricardo Anaya, de Por México al Frente, debido a las acusaciones que se le han hecho por lavado de dinero, por las diferentes irregularidades de una propiedad en Querétaro.