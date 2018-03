Elecciones 2018: Meade dice que “es una leyenda urbana que la elección ya esté definida”.

A pesar de lo que dicen las encuestas rumbo al 1 de julio de 2018, “es una leyenda urbana que la elección ya esté definida”, pues “las elecciones se ganan en las campañas” y éstas “aún no inician”, afirmó José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de la República.

“Se dice que este arroz ya se coció. Ya vimos las encuestas. No hay nada que hacer”, dijo en tono irónico. “Bueno –agregó de inmediato–, todavía no soy candidato. Soy candidato en ciernes. Ya le pedí al INE que me registre como candidato y espero que me obsequie esa posibilidad antes del 30 de marzo. Eso quiere decir que todavía no empieza la elección, que todavía no empiezan las campañas y las elecciones se ganan en campaña”. Meade