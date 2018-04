Elecciones 2018: Meade dice que AMLO no da ternura, da preocupación

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, dijo que cualquier persona que no honra su palabra no da ternura, da preocupación, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador y el tema de los departamentos.

Meade tocó nuevamente el tema de los departamentos que le pertenecen a Andrés Manuel López Obrador, mencionando que se encuentra a la espera de que cumpla su palabra y se los regale para que él pueda donarlos.

Durante un evento con mujeres en Saltillo, el candidato presidencial recordó las palabras de AMLO en el primer debate presidencial.

José Antonio Meade se manifestó en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pues opina que sus explicaciones son para esconder una mentira que ha sido exhibida al público de manera documentada y comprobada.

“Esperamos que no solamente acredite que miente, ahora esperamos que honre su palabra, si no lo hace habremos visto frente a toda la nación , que miente y que además no honra su palabra. Y que quede bien claro cualquier gente que no honra su palabra y que miente, no da ternura, da preocupación”