Elecciones 2018: Meade dice “los votos son de los que los trabajan”.

José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la coalición “Todos por México” aseguró que “los votos son de los que trabajan” y el tiene la camiseta bien puesta por México, por lo que no será una sorpresa que gane las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Ante simpatizantes del estado Baja California Sur, el abanderado del PRI, PVEM y Panal dijo que nadie deberá extrañarse con su triunfo ya que “hemos trabajado para hacerlo, porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al mejor ejército para ganar”.

"Hemos sudado la camiseta” afirmó el candidato priista al sugerir que otros candidatos se “cuelgan de una sombra” en vez de trabajar y hacer campaña para ganar las elecciones.

“Los votos son de los que los trabajan, los votos no son de los que no hacen campaña, los votos no son de los que se cuelgan de una sombra, los votos no son de los que predican pero que no han ayudado a nadie en los últimos 20 años”, agregó.