Elecciones 2018: Meade dice ”Nada de mano amiga, pura mano firme”.

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, critica a su adversario electoral Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y asegura en su gobierno no habrán acuerdos con el narcotráfico si gana las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 diciendo: ”Nada de mano amiga, pura mano firme”.

El aspirante a la presidencia de la República consideró que comentario que hizo el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, comparando a Napoleón Gómez Urrutia con Nelson Mandela y a Nestor Salgado con Benito Juárez y Francisco I. Madero es una burla.

Tanto Urrutia, quien es líder minero, como Salgado, quien es policía comunitaria, forman parte de la lista de senadores plurinominales en representación de Morena, cuentan con todo el apoyo de AMLO en las próximas elecciones.

En su cuneta personal de Twitter, Meade usando su ya famoso hashtag #YoMero, aseguro dichas comparaciones suenan más broma y de igual forma mencionó que el no hará tratos con delincuentes ni narcotraficantes.

Comparar a Napoléon Gómez Urrutia con Nelson Mandela, y a Nestora Salgado con Juárez y Madero es no tener idea ni dimensión de la historia. Es una burla. #YoMero les digo que con narcos y delincuentes, nada de mano amiga. Pura mano firme. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 10 de abril de 2018

Recordemos que tras la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos el 20 de febrero de 2006, Napoleón Gómez Urrutia huyó a Canadá con toda su familia, dejando 65 muertos por el incidente.

El pasado 10 de febrero del 2018, el entonces precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, AMLO, se comprometió a que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 hará hasta lo imposible para que Napoleón Gómez Urrutia regrese a México y trabaje junto con él como candidato por Morena.

Por su parte Nestora Salgado, dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, también tiene cola que le pisen, ya que fue acusada de secuestro y delincuencia organizada, sin embargo hoy es candidata plurinominal al Senado de la República por Morena.

A todo esto, el candidato del PRI opina que él no negociara con delincuentes y no está a favor de perdonar a los criminales, asiendo énfasis en que estos deben de estar en las cárceles de México y no en las calles.

A diferencia de quienes plantean perdonar a los criminales, nuestro proyecto valora el esfuerzo y sacrificio de soldados, pilotos y marinos. Queremos a los delincuentes en las cárceles, no en las calles como propone @lopezobrador_ . — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de abril de 2018