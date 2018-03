Elecciones 2018: Meade defiende al "Niño Verde" de acusaciones sobre corrupción.

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México aseguró que el actual senador Jorge Emilio González mejor conocido como el “Niño Verde” está calificado para la candidatura a la que aspira de diputado plurinominal, ya que mencionó:

"Tiene la experiencia parlamentaria de mucho tiempo, de muchos años”.

De esta manera Meade justificó la integración del “Niño Verde” en la lista de plurinominales, quien por esta vía ha llegado a la Cámara de Senadores y Diputados desde 1997 sin tener que hacer campaña, por lo que Jorge Emilio no se ve preocupado.

“Hay que recordar que los plurinominales, con cargo a los estatutos de cada partido, tienen que representar diferentes expresiones, haber contribuido a la construcción de triunfos electorales, aportar a la equidad de género, aportar a la representatividad de los jóvenes. Y me parece que la expresión en el Partido Verde de incluir a Jorge Emilio hace un reconocimiento a la representatividad que Jorge Emilio tiene en el Partido Verde”, explicó el candidato presidencial.

Durante toda su carrera política, Jorge Emilio González se ha visto involucrado en distintos escándalos, sin embargo como legislador a quedado libre con un amparo constitucional.

En el 2004, después de que se hiciera pública una conversación donde se muestra al Niño Verde aceptando millonarios sobornos en dólares por parte de un grupo de inversionistas con el objetivo de que González les facilitara un permiso para construir hoteles en áreas protegidas en Cancún, Quintana Roo, el senador se ve vinculo con actos corruptos.

Tiempo después en el 2011, durante una fiesta en la Torre Emerald en la ciudad de Cancún, Galina Chankova Chaneva, mujer de origen Búlgaro calló desde el apartamento 19B provocándole la muerte. En las investigaciones se encontró que el propietario del departamento era el Ecologista, quien pagó 1.5.

De igual forma el Niño Verde ha hecho declaraciones de las que luego se arrepiento y trató de ocultar. En la pasada campaña electoral Gonzáles llamó a los integrantes del movimiento #YoSoy132 “ninis”, por lo que para ocultarlos le pago a la empresa Google publicidad donde el negaba dichas afirmaciones, las cuales se hicieron virales en redes sociales y medios de comunicación.

Por si fuera poco, también fue llevado al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”, en febrero del 2013 por manejar tomado, dejando mucho que desear del funcionario.

Las declaraciones a favor del Niño Verde fueron emitidas en el evento del Día Mundial del Síndrome de Down, donde también se le preguntó por Ximena Puente, funcionaria que también es parte de la lista de diputados plurinominales y de igual forma ha estado involucrada en escándalos. El ex secretario de Hacienda aseguró que la candidatura de Puente no es un pago de favores.

“Mira, a mí me parece que es un planteamiento absolutamente hipócrita y profundamente condenable. Yo creo que no hay más elemento atrás de esa candidatura que reconocer la importancia y la transparencia, y reconocer la importancia y la transparencia también de la trayectoria”, afirmó Meade.

Recordemos que Ximena como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ayudó a que no saliera a la luz pública las comprar que realizó como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

“No hay en la iniciativa más interés que el de privilegiar y mandar la señal de que al centro de nuestra gestión, del trabajo legislativo y del trabajo de gobierno, habrá un empeño y un pleno compromiso con la transparencia”, añadió el candidato.

Referente al Día Mundial del Síndrome de Down, José Antonio Meade, representante a la presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), se mostró a favor de la cauda incluso a travéz de sus redes sociales.