Elecciones 2018: Meade confía en salir del tercer lugar.

José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI, dijo que se encuentra tranquilo y confió que cuando inicie la campaña el panorama cambiará y dejará el tercer lugar en el que se encuentra hoy en las encuestas.

“Estoy tranquilo, me parece, por todo lo que ahí dije, que todos los elementos me hacen pensar, no solamente que seremos competitivos, sino que podemos ganar. Vuelvo a insistir, tenemos tres elecciones en los últimos 18 años, y en esas tres elecciones, en el 66% de los casos el que punteaba en marzo perdió; y el que ganó, perdió 20 puntos. Eso quiere decir que las elecciones cambian cuando empiezan las campañas. Y que en las campañas la gente se fija en perfiles y propuestas. Y el mejor perfil, la mejor propuesta será la mía”, dijo Meade.