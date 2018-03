Elecciones 2018: Meade cae en el juego de AMLO y responde a "la pejemoña"

El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que la jugada beisbolera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prepara al presidente estadounidense, Donald Trump, no se concretará, debido a que cuando caiga el último out, será su equipo el que se alce con el triunfo en las elecciones del próximo domingo 1 de julio mde 2018.

En conferencia de prensa tras reunirse con delegados y dirigentes estatales del PRI, Meade Kuribreña respondió al video publicado esta mañana por López Obrador, en donde el precandidato de la coalición Juntos haremos historia presume un lanzamiento beisbolistico que bautizó como "la pejemoña".

"No la va a llegar, no va a llegar la pejemoña a Trump, vamos a ganar este juego de beisbol, estamos empezando ya las últimas entradas y de este lado, no solamente hay equipo, hay manager. Y con buen equipo y con buen manager, cayendo el último out, se habrá de acreditar nuestra victoria” José Antonio Meade