Elecciones 2018: Meade acepta regalo de AMLO 

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México’ rumbo a las elecciones del dominio 1 de julio del 2018, dijo que está en espera del regalo que aceptó de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien durante el primer debate presidencial le ofreció 3 departamentos que no declaró en su 3 de 3.

"Ahí están, si va uno al Registro Público de la Propiedad están a su nombre (...) además quedé de rifarlos. Él dice 'no miento, no traiciono' y aquí estoy esperando que venga a entregarlos", comentó Meade.

En el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) entre los candidatos a la Presidencia de México, el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza cuestionó a AMLO de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sobre tres departamentos que aparecen a su nombre en el Registro Público de la Propiedad , pero que no declaró en su ‘3 de 3’.

"Para poder decir que uno es honesto, hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra y aquí no es muy difícil. Andrés Manuel (López Obrador), si buscas en el Registro Público de la ciudad (CDMX) si tienes o no bienes, te aparecen tres departamentos. Buscas tu ‘3 de 3’ y no aparecen", dijo Meade en el debate.