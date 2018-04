Elecciones 2018: Meade a favor de evaluación a maestros

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán.

— José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 16 de abril de 2018