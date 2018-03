Elecciones 2018: “Me quieren echar montón” dice Andrés Manuel López Obrador.

Al alegar que “le echarían montón”, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador dijo que sólo participará en los debates que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

Su negativa a participar en mesas de análisis y debates en medios de comunicación en periodo de intercampaña fue tras la propuesta que hizo su adversario, el candidato José Antonio Meade, quien llamó tanto a López Obrador como a Ricardo Anaya a que escogieran un foro para exponer sus propuestas.



El viernes pasado por la noche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó revocar la acuerdo emitido por el INE y avaló que en periodo de intercamapañas (que termina el 29 de marzo) los candidatos presidenciales y cualquier otro puedan debatir en medios de comunicación.

Andrés Manuel López Obrador fue enfático en respuesta a José Antonio Meade:



De gira por Querétaro, Andrés Manuel también colgó en su cuenta de twitter el siguiente mensaje:

“El pleito del PRIAN es real, no fingido; es importante no azuzar. El horno no está para bollos. Es mejor que se vean como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. Nadie debe ser avasallado ni atentar contra la estabilidad de México. Bájenle una rayita a su beligerancia”.