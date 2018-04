Elecciones 2018: Margarita Zavala sin riesgo su candidatura

La candidata presidencial Margarita Zavala aseguró el pasado domingo que no está en riesgo su campaña, pues cumplió cabalmente con los requisitos establecidos y el Instituto Nacional Electoral (INE) pronto deberá determinan la validez del proceso, al arrancar las campañas para las elecciones del próximo 1 de julio de 2018.

De visita en el municipio de Ecatepec, donde se reunió con mujeres víctimas de violencia, declaró a los medios de comunicación reunidos: “la verdad es que yo voy a ser respetuosa de lo que haya decidido el INE, pero en riesgo no está mi candidatura.

Sobre la posibilidad de que la autoridad electoral invalide la firmas presentadas, recordó que su propio equipo detectó apoyos apócrifos y presentó una denuncia por el hecho. “Precisamente nosotros presentamos una denuncia penal en lo que nosotros conocimos, y acompañaremos todo lo que sea necesario para investigar lo que quieren investigar, pero por supuesto no hay ninguna intención y por eso no corre ningún riesgo mi candidatura y si lamento la desinformación.

Finalmente, volvió a quejarse de que el INE le dio muy pocos anuncios en radio y TV. “En medio de todas las inequidades y hasta de las indignaciones selectivas, está precisamente el tema de los spots. No sólo me han dado la posibilidad de tener un spot por cada 117 que tendrá el candidato Andrés Manuel, por cada 220 que tendrá Anaya y por cada 224 que tendrá Meade.

"No sólo tendré uno en esa proporción, que de todos modos estamos ya impugnando, sino que además no me permitieron presentar mi spot al mismo tiempo que los propios partidos, que dicho sea de paso fueron aceptados sus registros el mismo día que yo, y me obligaron a presentarlo una semana después. Por eso lo estoy presentando hasta ahorita únicamente a través de redes", remató Margarita Zavala.