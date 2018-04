Elecciones 2018: Margarita Zavala recibe libro de Sanjuana Martínez

La candidata independiente en las elecciones del 1 de julio de 2018, agradeció que la periodista Sanjuana Martínez le dedicara un ejemplar de su libro, aseguró que lo leerá y dará su opinión. “Sospecho que será subjetiva”, bromeó.

"Para Margarita Zavala. Lamento que no me haya concedido la entrevista. Este es el resultado. Gracias", fue como la periodista que da cobertura a temas de derechos humanos y autora de otros títulos acerca de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico firmó el ejemplar.

De gira por León, Guanajuato, y durante una rueda de prensa, a Zavala Gómez del Campo le fue entregado el ejemplar autografiado. Dijo no sentirse aludida, que no pensaba comprarlo, pero aseguró que lo leerá y dará su opinión.



"De entrada no me sentí aludida por convicción personal. Gracias porque no lo pensaba comprar exactamente, pero lo agradezco porque creo que es importante tenerlo, nunca le he tenido miedo a las opiniones de otros”.

La candidata también aprovechó el momento para enviar un mensaje a la periodista:

"Cuando dice 'señora Calderón' no sé si se refiera a alguna de mis cuñadas. Mi hija, no se ha casado. Yo me llamo Margarita Zavala", subrayó la candidata. "Es importante que las mujeres reconozcamos la identidad de las otras mujeres. Yo con ella (Sanjuana Martínez) nunca me he referido a partir de otros. No me refiero a las mujeres a partir de los hombres”.

Durante 2 años y medio la periodista Sanjuana Martínez solicitó una entrevista con la ahora candidata independiente para documentar su versión, aseguró en entrevista con SDPnoticias. Pero nunca le fue concedida.

La Señora Calderón desnuda “red de influencias, mentiras y corrupción” https://t.co/r2vm89iovK — Sanjuana Martínez (@SanjuanaMtz) April 26, 2018

En La señora Calderón Sanjuana Martínez documenta el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Zavala Gómez del Campo, reúne testimonios que presenciaron la ruptura de Margarita con el Partido Acción Nacional (PAN), describe historias de las víctimas que dejó la declarada guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón declaró y recoge testimonios sobre el alcoholismo del exmandatario.

Al recibir el ejemplar, Zavala dijo que se pronunciará sobre el contenido y advirtió que su opinión será subjetiva, como considera es el tono del libro.

"Es parte de la política, es parte de nuestro país, es parte de las diferencias que tenemos y también en cuánto lo llegué a leer pues daré mi opinión. Sospecho que es un poco subjetiva (la autora), pero también será subjetiva mi opinión", puntualizó.