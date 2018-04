Elecciones 2018: Margarita Zavala propone #JuntosIsTogether a los candidatos

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México para las elecciones del domingo 1 de julio, hizo un llamado a los demás aspirantes (AMLO, Meade y Anaya) para hacer a un lado las diferencias electorales y unirse se su movimiento #JuntosIsTogether, para defender al país de las amenazas de Donlad Trump.

La exprimiera dama asistió este jueves a la Embajada de Estados Unidos en México para entregar una carta dirigida al presidente de EU en la que le pide reconsidere las acciones militares en la frontera norte del país con ejercito estadounidenses.

Afirmó que ambas naciones tienen un pasado un presente y un futuro y que son mejores cuando avanzan juntos.

Zavala explica en el escrito los puntos positivos que tiene, tanto para EU y México, la relación entre ambas naciones y dijo:

Por medio de su cuenta personal de Twitter Zavala hizo un llamado a los candidatos presidenciales con la finalidad de que dejen a un lado sus diferencias y pongan a México primero contras las amenazas de Trump, invitándolos a unirse a #JuntosIsTogether.

Otro de los puntos que Margarita Zavala destacó en el documento fue el importante flujo y relación comercial en la frontera con Estados Unidos.

"Tres mil kilómetros de frontera, en donde pasan más de un millón de personas todos los días, donde pasan más de 420 mil coches, automóviles, transportes de carga, vehículos que cruzan la frontera para llevar bienes, para intercambiar cosas entre México y Estados Unidos, es una frontera en la que transitan como más de mil 500 millones de dólares”, dijo.

De igual forma Zavala no considera una acción coherente la de militarizar la frontera, de hecho mencionó es un acto hostil incluso para el mismo Donald Trump y dijo que tampoco es sensato impedir el intercambio comercial en la franja fronteriza al norte del país.

"No es razonable que se obstaculice el intercambio comercial, no es razonable llamar a una militarización de la frontera sur, no es un gesto de respeto, y por eso estoy exhortando a que se reconsidere esa medida hostil", dijo la candidata independiente.