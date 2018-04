Elecciones 2018: Margarita Zavala pide que su rostro aparezca en la boleta, INE se lo niega

La candidata independiente presidencial ha festejado que se dictaminara la ampliación del tope de financiamiento privado para las candidaturas independientes, aunque lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya rechazado su petición para que su rostro aparezca en la boleta electoral el próximo domingo primero de julio.

Durante su visita a Guanajuato, tuvo varias reuniones con la sociedad y empresarios para recaudar fondos para su campaña, en las que declaró que la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) servirá a todas las candidaturas independientes, en un contexto en el que “todos los partidos se encuentran sometidos al dinero público y alejados de los ciudadanos”.

No se manifestó en contra de los partidos, pues opina que son pilares de la democracia, pero señaló que las campañas y el proceso electoral está costando mucho dinero público y esto no debería de ser así.

Señaló a sus contendientes, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, por haberse unido con otros partidos y formar coaliciones para obtener más dinero, ubicándose fuera de la congruencia democrática y la honestidad.

La ex primera dama, resaltó que su interés al presentar el recurso ante el TEPJF, siempre fue lograr equidad en la contienda electoral.

“pero no porque esté de acuerdo en que una contienda presidencial deba ser tan cara, deba gastarse 400 y tantos millones de pesos; no debería ser”.

También criticó que los candidatos independientes son fiscalizados con mucho más rigor que los que van con sus partidos políticos.

“Ayer me quedé a dormir en casa de amigos y compañeros que me ayudan, y les hacen firmar la dirección, de quién es la casa… yo siempre he optado por la transparencia, pero no creo que se la estén aplicando exactamente a los partidos políticos”.