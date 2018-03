Elecciones 2018: Margarita Zavala oficialmente candidata presidencial.

A Margarita Zavala le notifica el INE que ya puede registrarse oficialmente como candidata independiente por la presidencia de México.

Margarita Zavala hizo el anuncio de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó que ya puede registrarse oficialmente como candidata independiente a la presidencial de la República.

La ex panista uso su cuenta personal de Twitter para dar el anuncio y mencionó que será el domingo 11 de marzo cuando haga su registro en forma.

El INE acaba de notificarme que puedo registrarme oficialmente como candidata a la Presidencia de la República. Lo haré este domingo 11 de marzo. Gracias a más de un millón de ciudadanos, estaré en la boleta. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 8 de marzo de 2018

De igual forma agradeció el apoyo de más de un millones de mexicanos que la ayudaron a tener un puesto en la boleta electoral de las elecciones 2018.

Margarita Zavala también menciono estar a favor de la materialización de proyectos de infraestructura que ya fueron firmados y aprobados y que se encuentran en su proceso de construcción.

De igual forma en su participación en la 81 Convención Bancaria: “La banca comprometida por México”, anunció que desea respetar los contratos firmados no por el actual gobierno, sino por el pueblo mexicano, sobre varias grandes obras que se encuentran en construcción en México.

“Es importante la certeza para los inversionistas nacionales y extranjeros, la capacidad que tenga un Estado de sostener lo que firma, y por supuesto estoy en favor del aeropuerto, la reforma energética y del respeto a las decisiones del Estado mexicano”, expresó Zavala.

Sin embargo no todo le juega bien a la ex panista, ya que tras anunciar su Consejo Político el lunes 5 de marzo, el cual forma parte de su campaña presidencial, Margarita se vio en la necesidad de despedir a sus los colaboradores quienes se dieron a la tarea de ayudarle a conseguir las más de un millón de firmas requeridas para su candidatura presidencial.

Zavala anuncio que ya no contaba con recursos para seguir pagándoles un sueldo a dichos colaboradores y entre lágrimas y molestias les propuso que siguieran brindándole su apoyo voluntariamente.

Margarita Zavala en el Firmatón de CDMX con sus colaboradores

La decepción y molestia de todas estas personas creció e incluso varios amenazan con levantar una demanda laboral en contra de Margarita Zavala y todo su equipo. Un bajo porcentaje fue el que decidió seguir apoyándola sin recibir un beneficio económico.

Las inconformidades no son recientes, ya que varios de los auxiliares no estaban de acuerdo con el sueldo que ganaban en comparación con otro consultores como María Fernanda Vergara Audiffred, exvocera del ex presidente Felipe Calderón y ahora consejera de José Antonio Meade, candidato a la presidencia en representación del PRI.